Hindi raw makapag-propose: Gerald ‘di raw priority si Julia

Spotted nitong Linggo ng gabi sa BGC, Taguig City sina Julia Barretto at Gerald Anderson.

Sa rami ng pinagbigyan nila na makapagpa-picture sa kanila, kumalat sa social media ang simpleng dinner ng JuRald.

Sari-saring komento rin ang naglabasan sa X (dating Twitter) at Instagram dahil sa nasabing viral photo.

May netizen na nakapuna na parang hindi raw priority ni Gerald si Julia. Mas priority daw ng aktor ang business at pagba-basketball.

Mukhang naiinip na sila dahil hindi pa nagpo-propose ng kasal si Gerald sa girlfriend.

Inalmahan naman ng maraming faney ng dalawa ang komento na ito ng isang follower ng mag-dyowa.

“Feeling ko lang magpapakasal lang si Gerald pag nakatagpo na siya ng partner na maganda, maldita at mayaman ‘yung tipong titiklop siya at hindi uubra pagkababaero niya. Like Ellen Adarna kay Derek Ramsay.”

Sey naman ng tagapagtanggol ng JuRald, “Iniwan na nga ni Ge ang ganong klaseng babae no!”

Oh well, nagtatalo-talo na nga ang mga faney at kanya-kanyang komento sa relasyon ng mga idolo.

Kaloka! (Ogie Narvaez Rodriguez)