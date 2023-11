Hanep talaga ang atletang Pinay! Sydney Sy-Tancontian bronze sa 2023 World Championships

BUMALIBAG ng pang-anim na tansong medalya sa World Championships si Sydney Sy-Tancontian sa 2023 edisyon nang mahigitan si Romanian heavyweight Bianca Prodan sa women’s +80kgs division nitong Linggo ng gabi sa Yerevan, Armenia.

Naging mahusay ang istratehiyang inilunsad ng 23-anyos na multi-medalist nang talunin ang Romanian samboist sa iskor na 2-1 tungo sa panibagong karangalan sa bansa matapos ang parehong medalya sa 2020 World Championships sa Novi Sad, Serbia sa panahon ng COVID-19 pandemic sa seniors division.

Bago magtungo sa bronze medal game ay nabigong makaligtas ang three-time Southeast Asian Games medalist laban sa mahigpit na katunggaling si Arailyn Abenova ng Kazakhstan na kanyang tinalo sa finals ng 2022 Asian Sambo Championships sa Jouneih, Lebanon, na kanyang binawian sa 2021 Tashkent, Uzbekistan World Championships.

Nasundan ni Sydney ang kanyang mga naitalang medalya sa 2019 World Youth and Juniors Sambo Championships sa Tashkent, Uzbekistan, World Sambo Championships, 2019 Sambo World Cup Kharlapiev Memorial Competition, at World Sambo Championships.

Ito rin ang kauna-unahang atleta mula sa Timog-Silangang Asya na magwagi ng medalya sa World Championships at unang Asyano na maging miyembro ng International Sambo Athletes Commission.

“I am happy to deliver the good news that Philippines have won a bronze medal again in the 2023 World Sambo Championships here in Armenia courtesy of Sydney,” pahayag ni Pilipinas Sambo Federation, Inc. (PSFI) President Paolo Tancontian sa kanyang social media post na parte ng delegasyon kasama sina 2019 SEA Games Sambo gold at 2023 SEAG wrestling silver medalist Chino Sy-Tancontian na naglaro sa men’s under-98kgs at Godwin Langbayan sa men’s under-71kgs combat Sambo.

“Overall, I am happy with the performance of our athletes in this edition of the World SAMBO Championship.”

Hindi pinalad si Chino na makausad sa kanyang kategorya matapos malaglag sa quarterfinal round laban kay Alibek Zekenov ng Kazakhstan matapos magwagi kontra kay Abdelrhman Asfour ng Egypt, habang kinapos naman si Langbayan sa under-71kgs kontra kay Belarus MMA fighter Vasiliy Astapets.

Naging sunod-sunod ang tagumpay na nakukuha ng Sambo Pilipinas sa international competition matapos ang panalo sa nagdaang 32nd SEA Games sa sports event na kun bokator at ang tatlong tansong medalya sa Asia and Oceania Sambo Championships sa Kazakhstan nitong Hunyo.

“With our sincere gratitude, we would like to say thank the Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, our IF the International SAMBO Federation – FIAS , the SAMBO Union of Asia and the Armenia Organizing Committee for the wonderful opportunity to showcase our athlete’s hard work during their training for the support to our campaign,” ani Paolo.

(Gerard Arce)