Handog sa mga kababayan! Next professional fight ni Eumir Marcial binabalak gawin sa Manila

BAGO muling katawanin ang Pilipinas sa 2024 Paris Olympics ay susubok munang pasiyahin ni Eumir Felix Marcial ang mga kababayan sa pinaplanong susunod na laban ng undefeated pro boxer at 2020 Tokyo Olympics bronze medalist sa darating na Pebrer.

Kasunod ng matagumpay na pilak na medalyang naibulsa ni Marcial sa nagdaang 19th Asian Games sa Hangzhou, China kaantabay ang isang ticket sa pagbabalik sa Summer Olympic Games sa susunod na taon, masayang inanunsiyo ni MP Promotions top boss at nag-iisang eight-division world champion Manny “Pacman” Pacquiao na maaaring ganapin ang ikalimang professional bout ng 28-anyos na tubong Lunzuran, Zamboanga City sa Maynila sa 2024

“The Asiad silver medalist, Tokyo Olympics bronze medalist just met with Viva Manny Pacquiao,” pahayag ni MP Promotions President Sean Gibbons sa Boxing Scene. “He presented The Senator with the silver medal. The big news in return was that the senator wants to do a fight here in Manila, maybe in February to be sponsored by MP Promotions.”

Nakatakdang ilatag ng four-time Southeast Asian Games gold medalist ang kanyang malinis na 4-0 rekord kasama ang dalawang knockouts sa men’s middleweight division kasunod ng huling panalo kontra kay Ricardo Ruben Villalba sa bisa ng second-round technical knockout nitong Pebrero 11 sa Alamodome, San Antonio, Texas.

Kabilang rin sa mga tinalo ni Marcial sina Andrew Whitfield, Isiah Hart at Steven Pichardo.

Hindi naman maiwasan ni Marcial na masabik sa nalalapit na laban kontra sa hindi pa pinapangalanang kalaban, matapos maipagpaliban ang nakatakdang sabak sana nitong nagdaang Setyembre dahil sa paghahanda para sa Asian Games.

“It definitely excites me to hear it from Senator himself that he wanted to arrange a fight here for me under his promotions,” saad ni Marcial matapos makipagkita at dumalaw sa kanyang boss na si Pacquiao.

“There are many Filipinos who like to see me fight here. I’m begging for the support of my fellow Filipinos. My training stays in the United States for sure because that’s only the ideal place to train not only for my pro bouts but also for my Olympic campaign. I will just return to Manila two weeks before the fight if it’s officially announced.”

Hindi pinalad si Marcial na makuha ang gintong medalya sa Hangzhou Games nang ibigay ang kontrobersiyal na unanimous decision para kay Tuohetaerbieke Tanglatihan ng China sa men’s under-80kgs finals.

(Gerard Arce)