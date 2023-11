Inihain sa Kamara de Representantes ang isang panukala upang maging mandatory ang paglalagay ng half-rice sa menu ng mga restaurant at pa-rusahan ang mga hindi susunod dito.

Sa panukalang Anti-Rice Wastage Act (House Bill 9510) na inihain ni Quezon Rep. Keith Micah Tan papatawan ng parusa ang mga kainin na hin-di magbebenta ng half-rice.

Ang panukala ay orihinal na inihain ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., noong siya ay senador pa lamang. Isinulong naman ito ng ina ng mambabatas na si Quezon Gov. Helen Tan noong ito ay miyembro ng Kongreso.

Layunin ng panukala na mabawasan ang natatapong kanin sa mga restaurant, commissary, cafeteria, cafe, lunchroom, bistro, fast food establis-ment at mga katulad na kainin.

“Hindi naman po natin pagbabawalan ang “unli rice” o paparusahan ‘yon hindi makakaubos ng kanin sa kanilang buffet. Ang nais lang po natin ay makatulong upang hindi maaksaya ang bigas na itinuturing natin na ginto at upang bigyang pansin ang kapakanan ng ating mga magsasaka at isulong na rin ang kalusugan ng bawat mamamayan,” sabi ni Tan.

Ang hindi susunod ay pagmumultahin ng P5,000 sa unang paglabag, P10,000 sa ikalawang paglabag, at P20,000 at suspensyon ng lisensiya o permit to operate ng hindi bababa ng 30 araw sa ikatlo at mga susunod pang paglabag. (Bil-ly Begas/Eralyn Prado)