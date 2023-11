Graduating na kapitan, namaril sa inuman

NAHAHARAP sa kasong attempted murder ang isang outgoing na kapitan ng barangay matapos nitong pagtangkaang barilin ang kalaban niya sa politika nang magkita sila sa isang handaan sa Taal, Batangas noong Linggo.

Kinilala ng Taal police ang suspek na si Chairman Herman Punzalan at outgoing chairman ng Barangay Bolbok ng nasabing bayan.

Ayon sa report ng Taal police, nagkita sa handaan at nagkasama pa sa isang mesa ng nag-iinuman ang ang suspek at complainant na si Franco Tenorio, 62-anyos at isang government employee.

Napag-usapan umano rito ang politika kung saan tinalo ng pamangkin ni Tenorio ang anak ng suspek bilang chairman sa katatapos lang na Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE).

Sa hindi malamang dahilan at dahil nakainom na rin umano ang kapitan, bigla itong bumunot ng baril at itinutok kay Tenorio.

Natabig naman nito ang kamay ng kapitan kaya hindi ito tinamaan nang pumutok ang baril.

Mabilis na umalis ang suspek pero dinakip ito ng mga pulis sa kanyang bahay sa isinagawang follow-up operation.

Gayunman, bigo ang mga awtoridad na marekober ang ginamit nitong baril. (Ronilo Dagos)