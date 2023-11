ITINANGHAL na “best beer” sa Asya ang gawa ng isang microbrewery sa Quezon City.

Dinaig ng Summer Breeze Saison ng Elias Wicked Ales & Spirits ang 640 iba pa na likha ng mga top brewery sa Asya nang kilalanin itong “Champion Beer of Asia” sa taong ito ng “Asia Beer Championship”.

Pangalawang sunod na taon nang nanalo bilang Country Champion Brewery ang Elias, na limang taon pa lamang ang operasyon.

Pinagkalooban din ang award ang Elias na “There She Gose and Gose Busters” (gose category) at “Proppa Pale Ale” (British pale ale category).

Nakuha ng Elias ang gold medal para sa Summer Breeze Saison (saison category) habang bronze medal naman para sa kanilang Supperr Fruit Punch (session fruit beer category).

Ayon kay Cyrus Cruz na marketing consultant ng Elias, ito ang unang pagkakataon na nakasungkit sila ng gold medal at nagwaging “Champion Beer of Asia” na pinakaprestihiyosong parangal na maaaring makuha ng isang brewery sa Asya.

Naniniwala si Cruz na ang fermentation procedure ang siyang nagpaangat sa Summer Breeze Saison sa iba pang beer contender.

“People noted hints of pineapple and peach in it, but we didn’t introduce these elements [into our Saison]. It simply means our brewers did a great job in crafting this beer,” saad niya sa isang ulat. (Issa Santiago)