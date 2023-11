Fil-Am Jalen Green kinalawang, pero Houston Rockets pasabog

NAISAHAN ng Houston Rockets ang defending champion Denver Nuggets 107-104 sa Toyota Center nitong Linggo.

Umiskor ng 26 si Fred VanVleet, sinegundahan ng 23 ni Alperen Sengun at inekisan ng Rockets ang pang-anim na sunod na panalo – pinakamahabang winning streak ng team sapol noong January 2021.

Inalat sa 1-of-13 shooting tungo sa 9 points si Fil-Am Jalen Green, bumawi sa 8 rebounds at 5 assists.

Naligtasan ng Houston ang pang-apat na triple-double ngayong season ni Nikola Jokic (36 points, 21 rebounds, 11 assists).

Nahulog ang tres ni Jokic 19 seconds na lang para idikit 103-102. Dinamba ni Jokic ang huling defensive rebound 3 ticks na lang, pero kapos na ang binato niyang panabla sanang 52-foot 3-pointer.

“We’re getting better,” bida ni VanVleet. “We can feel the trend trending upward.”

Nagsumite ng 15 points off the bench si Rockets veteran Jeff Green kabilang ang 3 na nagtulak sa. Kanila sa unahan 103-94, 1:49 sa orasan.

Umayuda ng 25 points si Michael Porter Jr. sa Denver.

(Vladi Eduarte)