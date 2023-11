FIDE Master Ellan Asuela tigasin sa Ozamis Chess Team Festival

NAKIPAGHATIAN ng puntos si FM Ellan Asuela kay NM Rommel Ganzon sa ninth at final round upang sikwatin ang korona sa 7-in-1 Chess Team Festival rapid category na ginanap sa City Auditorium sa Ozamis nitong Linggo ng hapon.

Nakalikom ng 8.5 points si Asuela sapat upang mapanalunan ang nasabing event na ipinatupad ang nine rounds Swiss System format, nasungkit naman ni top seed FM David Elorta ang second place matapos irehistro ang walong puntos matapos kalusin si IM Joel Pimentel.

Nakopo ni Battle of the Philippines Champions ruler FM Alekhine Nouri (7 puntos) ang third place matapos magwagi via tiebreak points kay fourth place Ganzon.

Samantala, lumanding sa fifth place si Grandmaster Darwin Laylo tangan ang pitong puntos.

(Elech Dawa)