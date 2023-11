Dapat makasuhan na ng sedisyon si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte dahil sa panunulsol sa mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at paghikayat sa taumbayan na huwag magbayad ng buwis, ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV.

“Actually, inciting to sedition na ang ginawa niya sa pag-agitate sa AFP at ang panawagan niya na wag magbayad ng buwis,” saad ni Trillanes sa Abante.

Aniya, may kapabilidad umanong mang-agaw ng kapangyarihan si Duterte dahil malakas pa rin ito sa military. Bukod dito, kaalyado niya si da-ting Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na minsan nagpatalsik kay dating Pangulong Joseph “Erap” Estrada noong 2001.

Sa ngayon, aniya, pinapainit pa lamang ni Duterte ang militar at ang taumbayan kaya hindi pa masasabing niluluto na nito ang kudeta laban kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Matatandaang ibinisto mismo ni AFP chief of staff Gen. Romeo Braw¬ner ang tangkang destabilisasyon sa administrasyong Marcos ng mga re-tiradong heneral.

Nanindigan naman si Trillanes na hindi nagkulang sa kanyang trabaho si National Security Adviser Eduardo Año, kilalang bata ni Duterte.

“Tama rin naman si Sec. Año na wala pang destab plot pero tama rin si Gen. Brawner na mayroon destab efforts,” diin ni Trillanes sa pahayagang ito.

“Magkaiba kasi ‘yon. ‘Yong plot ibig sabihin non, kasado na, may tropa na silang nare-recruit at organisado na. ‘Yong destab efforts kasi maaaring political component pa lang ang nakakasa,” paliwanag ng dating senador.

Ilang beses nang nasangkot si Trillanes sa tangkang kudeta sa administrasyong Arroyo pero hindi nagtagumpay.