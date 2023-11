“Sa wakas, makakalaya na po ako.”

Ito ang binanggit ni dating Senador Leila de Lima matapos katigan ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 na makapaglagak ito ng piyansa sa kasong ilegal na droga.

“For years, my whole being has been crying out for justice and freedom. For more than six long years, I’ve been praying, praying so hard for this day to come,” wika ni De Lima sa mga reporter.

“Napakasakit ang makulong ka na wala kang kasalanan, at ayaw ko pong mangyari ito sa iba. But I don’t want to be sad or bitter today. This is a moment of triumphant joy and also thanksgiving,” dugtong pa niya.

Bukod kay De Lima, pinayagan din na makapagpiyansa ang mga kapwa akusado na sina dating Bureau of Corrections chief Franklin Jesus Bucayu, dating aide Ronnie Dayan, Joenel Sanchez at Jad Dera.

“Motions for reconsideration of the concerned accused are granted. Thus, the Order of the Court dated June 07, 2023, is reconsidered. Consequently, accused De Lima, Bucayu, Dayan, Sanchez and Dera are allowed to post bail in the amount of P300,000 each,” ayon sa utos ng korte na nilagdaan ni Presiding Judge Gener M. Gito.

Sina De Lima at Bucayo ay inakusahan ng prosecutors na kinunsinte ang ilegal na droga sa New Bilibid Prison mula May 2013 hanggang May 2015 noong ito ay kalihim pa ng Department of Justice.

Itinanggi ni De Lima ang mga akusasyon sa pagsasabing biktima lamang siya ng persecution noon ni Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte.

Si De Lima ay nakulong sa Philippine National Police Custodial Center sa Camp Crame mula noong Pebrero 24, 2017 kasunod ng pagpapalabas ng warrant of arrest ni Judge Juanita Guerrero ng Muntinlupa Regional Trial Court (RTC) Branch 204.

Dalawang kaso sa Muntinlupa RTC ang nadismis na habang ang pangatlo ay patuloy pang diringgin dahil pinahintulutan pa lamang ang piyansa sa mga akusado. (Betchai Julian)