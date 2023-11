Dahil sa DonBelle mga fan bet pabuntis

Ayaw paawat sa kasikatan nina Donny Pangilinan, Belle Mariano, ha!

Gusto talagang patunayan ng mga fan nila, na kahit ano ang gawin nila, magiging mabenta sa lahat.

Kaya naman, nag-uumapaw sa kilig at suspense ang nararamdaman ng mga manonood sa kuwento nina Bingo (Donny) at Caroline (Belle).

Hindi na ako nagtaka kung number 1 pa rin ang ‘Can’t Buy Me Love’ sa Top 10 TV shows ng Netflix Philippines ngayong araw at tumabo na sa mahigit sa 500 million views ang serye sa TikTok noong Nobyembre 1.

Isa pa rin ang ‘Can’t Buy Me Love’ sa most watched series sa iWantTFC sa nakalipas na apat na linggo. Hindi rin nawawala sa Twitter trending topics at patuloy na pinag-uusapan ang serye gabi-gabi.

Ngayon nga unti-unti nang nalalaman ni Caroline ang impormasyon tungkol sa tangkang pagpapa-kidnap sa kanya ng kanyang kapatid. Sa tulong ni Bingo, nakahanap ng pruweba si Ling na magagamit kay Irene (Maris Racal).

Mukhang hindi pa naman ligtas ang kanyang buhay sa mga misteryosong taong patuloy na nagmamanman sa kanyang galaw.

Samantala, tuloy-tuloy ang problemang kinahaharap ng pamilya ni Caroline. Matapos nilang madiskubre ang pagiging babaero ni Edward, na-hack naman ang bangko ng kanilang kompanya.

Ngayong babalik na sa mansion si Ling, tuluyan na kayang maputol ang ugnayan nila ni Bingo? Mabayaran na kaya niya si Bingo at mapatunayang si Irene talaga ang nagpadakip sa kanya?

Anyway, kaloka lang ang mga mensahe ng ibang kababaihan kina Donny at Belle, na gusto nilang magpabuntis ngayong 2023, at ang DonBelle ang gusto nilang paglihian, dahil bet daw nilang maging kamukha ng dalawa ang magiging anak nila.

Oh, di ba? Parang narinig na natin `yan noong panahon ng AlDub nina Alden Richards, Maine Mendoza, na gusto nilang mabuntis para mapaglihian ang dalawa.

Pero sana lang, huwag mangyari sa DonBelle ang nangyari sa AlDub, na sa huli, hindi nagkatuluyan. Kaloka, ha! (Dondon Sermino)