Hinirang ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. si Rafael D. Consing Jr. bilang presidente at chief executive officer (CEO) ng Maharlika Investment Corporation (MIC).

Ayon sa Presidential Communications Office (PCO), si Consing ang kasalukuyang executive director ng Office of the Presidential Adviser for Investment & Economic Affairs na nakatutok sa investment projects ng gobyerno at nagrerekomenda ng mga polisiya sa investment at economic agenda ng bansa.

Nagtapos si Consing sa De La Salle University, Manila at nakumpleto ang kanyang graduate school sa Stanford University.

Bago napunta sa gobyerno ay humawak si Con¬sing ng mataas na posisyon sa iba’t ibang malalaking pribadong kompanya gaya ng International Container Terminal Services, Inc., HSBC Hong Kong at HSBC Singapore, mga kompanya ng Aboitiz at iba pang international banks.

Umaasa ang Malacañang na mapapaigting ni Consing ang investment strategies ng MIC at makatulong sa paglago at pag-unlad ng Pilipinas.

Ang Maharlika Investment Corporation ay binuo sa pamamagitan ng Republic Act No. 11954 na layuning pangasiwaan ang Maharlika Investment Fund (MIF).

Kabilang sa mandato ni Consing bilang President at CEO ng MIC ay magtatag ng iba’t ibang portfolio ng pamumuhunan sa local at global financial markets at iba pang pamumuhunan para sa bansa. (Aileen Taliping)