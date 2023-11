Coco, Julia todo lambingan sa Italy

Ang daming kinilig sa mga photo nina Coco Martin, Julia Montes, na nasa Fontana De Trivi sila. Bongga nga ng bakasyon ng magdyowa sa Italy ha!

At siyempre tuwang-tuwa ang fans nila sa mga ayuda nila na sa wakas nga raw ay hindi na nila tinatago pa, ha!

Kung noon nga raw ay tagong-tago ang mga ganap sa dalawa, ngayon ay super lantaran na! At super sweet pa ng mga photos nila ha!

Ang dami ring pasabog na photos ni Biboy Arboleda na kasama ang CocoJuls at kung saan-saan nga sila nagpupunta!

Pero base sa latest IG post ni Biboy ay nasa Switzerland na siya ha!

Anyway ang dami ring nakapansin na pabata nang pabata si Coco ngayon ha! Ang husay raw mag-alaga ni Julia, na nagiging baby face si Coco.

Heto nga ang chika ng mga faney nila:

“Bakit super baby face na si Coco ngayon! Parang magkasing-age na lang sila ni Julia.”

“Mas maganda na mas open na sila sa relasyon nila. Sana next time kasalan na.”

“Kelan kaya nila ilalantad ang dapat ilantad?”

“Ramdam mong very responsible sina Coco at Julia! Alam nila ang salitang decency.”

“Kung totoong may anak na sila, feeling ko super ganda o guwapo ng baby. Kung totoo ha! Hindi tayo sure!”

Anyway dahil nasa Fontana De Trivi nga ang dalawa at sabi-sabi na maraming wish ang natupad doon, ang mga fans na ang nag-wish na magpakasal na ang dalawa. At sana raw ay bumalik sila roon para mag-honeymoon!

Bongga! (Dondon Sermino)