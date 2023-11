Belle, Donny hiwalay na rin daw

Flinex ng sikat na celebrity makeup artist na si RB Changco ang mga photo ng bride-to-be na si Ella Pangilinan para sa Despedida de Soltera nito.

Si Ella ang panganay na anak nina Maricel Laxa at Anthony Pangilinan. Siya rin ang eldest sister ni Donny Pangilinan.

Agad nag-thank you ang mag-inang Maricel at Ella sa kaibigang makeup artist.

Ang nakakaloka habang nagpapalitan ng papuri ang nanay ni Donny at si RB sa comment section ng Instagram ng huli ay panay tanong at tila nakikisali sa chikahan ang isang tagahanga ng aktor at ni Belle Mariano.

Kinukulit niya talaga si Maricel, ha!

“@mommymaricel Hindi po kasama si Belle. Totoo pala na hiwalay na talaga si @donny at @belle_mariano.”

Dedma naman si Maricel, kaya si Belle naman ang binalingan niya ng tanong. Naka-tag pa talaga ang DonBelle sa mga komento niya.

“@belle_mariano hindi ka na talaga invited sa mga events nila? Totoo pala na break na kayo ni @donny?”

Sunod-sunod naman ang komento ng DonBelle fans na may kanya-kanyang opinion, ha!

“Huh? Sila pala? Kailan pa? Magka-love team sila di magdyowa, hindi niya kailangan pumunta sa events ng mga Pangilinan.”

“Yes po sila. Last year po laging kasama si Belle sa mga events ng fam ni Donny like Christmas, New Year party, birthday ng papa niya, engagement ng ate Ella ni Donny, nandoon lagi si Belle. Pati nga po sa school play ng little sister niya eh.”

Baka naman busy lang si Belle at hindi nakarating sa katatapos lang na event.

Malay natin baka invited naman pala si Belle sa kasal nina Ella at Enrique Miranda sa Cebu .

Abangan! (Ogie Narvaez Rodriguez)