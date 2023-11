Aalis patungong San Francisco, California ngayong Martes, Nobyembre 14 si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. upang dumalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) na magsisimula sa Miyerkoles hanggang Biyernes.

Inaasahang itutulak ng pangulo ang sustainable at abot-kayang energy transition financing, pagpapalalim ng kooperasyon sa kalusugan, digitali-zation at innovation, pati na ang food security cooperation sa 30th APEC summit,

“[The President] will emphasize the need to invest more on clean e¬nergy to preserve and protect the environment while ensuring that we are energy secure and sufficient,” wika ni Foreign Affairs Undersecretary Charles Jose sa nakaraang pre-departure briefing.

Matapos ang pagdalo sa APEC Summit, makikipagkita naman ang pangulo sa Filipino communities sa San Francisco at Los Angeles, California gayundin sa Honolulu, Hawaii. (Prince Golez)