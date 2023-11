ISA nang ganap na tropical depression ang low pressure area (LPA) sa labas ng teritoryo ng Pilipinas at tatawagin itong Bagyong Kabayan ‘pag nakapasok na sa bansa bukas.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa), hu­ling namataan ang sama ng panahon sa layong 1,540 kilometro silangan ng southeastern Mindanao dala ang lakas ng hangin na 45 kilometro kada oras at pabugso na 55 kilometro kada oras.

Kumikilos ito sa direksiyon ng silangan sa bilis na 20 kilometro bawat oras.

“On the track forecast, the tropical depression may enter the PAR region late Wednesday,” ayon sa weather bureau.

“It will then turn further west-northwestward or westward on Thursday on a steady pace towards the coast of eastern Visayas,” paliwanag ng Pagasa.

Inalerto rin ng ahensiya ang mga daraanan ng bagyo dahil posible itong umabot sa typhoon category pagsapit ng Sabado.