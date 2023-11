Bagong kasal? Donnalyn mamahalin kita habang buhay – JM

Halos umabot na sa 1M ang nanood ng video ng landian, ligawan, harutan nina JM de Guzman, Donnalyn Bartolome, sa YouTube channel ng aktor.

Ang bongga nga naman kasi, na sa unang tingin, akala mo ay bagong kasal sa huwes ang dalawa, ha! Pareho kasi silang nakaputi, at ayos na ayos.

Anyway, makikita muna ang intro ni JM tungkol sa matiyaga niyang panliligaw kay Donnalyn.

“Alam mo…hindi ako hospital, pero patient ka,” komento ni Donnalyn sa Instagram ni JM.

Anyway, heto nga ang pasakalye ni JM kay Donnalyn…

“Pumayag na siya. Matagal kong hinintay itong araw na ito. Ilang beses ko na siyang tinanong tungkol sa date na ito, simula pa Mayo 2022 pa lang, hindi ang sagot niya.

“Sinubukan ko sa ‘Can’t Say No Challenge’ na ginawa namin. ‘Can’t Say No’, pero nag-no pa rin siya.

“Kung pagiging kaibigan lang ang kaya niyang ibigay sa akin, kuntento na ako. Makasama ko lang siya.

“Ay hindi, liligawan ko siya, niligawan ko siya.

“Dalaw ako nang dalaw, dahil baka sakaling dumating ang araw na pumayag siya. Lumipas ang isang taon at dalawang buwan, Hunyo 2023, pumayag na siya.”

Anyway, makikita sa video sina Donnalyn at JM na nasa yate, at bongga na ala-Titanic ang eksena nila, ha! Sa YouTube channel ni JM mapapanood ang kabuuan ng video.

Na sa simula pa lang ay sobrang nakakakilig na.

Kasi nga, may paandar pa si JM na parang hinarana muna niya si Donnalyn, na akala mo rin ay nag-propose na siya ng kasal, na ang sabi niya…

“Kinakabahan ako. Pinapangako ko na patunayan sa iyo na kaya kong matuto at ibigay lahat ng pangangailangan mo. Hindi ako mapapagod.

“Wala na akong mahahanap na katulad mo, na nagbigay ng liwanag sa madilim kong mundo. Puwede ba kitang ma-date? Please…,” sabi ni JM kay Donnalyn.

“Sabi niya may pupuntahan lang kami, pero may paharana pa.

“Ano to, wedding dress? Susuutin ko? Totoo! Sige, susuutin ko siya.

“Uy, first letter mo sa akin ito. First love letter!” tila kilig na kilig na hirit naman ni Donnalyn kay JM.

May mga moment lang na medyo maiirita ka kay Donnalyn, na parang ang arte-arte, o parang umaakting sa pelikula. Na kahit ang request na holding hands ni JM sa kanya ay idinaan pa sa ‘bato-bato pick’ ha, na ang nanalo ay si JM, pero nag-inarte pa rin na parang ayaw magpahawak ng kamay kay JM.

Pero siyempre, si JM pa rin ang nasunod, kahit sinabi ni Donnalyn na kinakabahan siya.

At siyempre, umabot na sa dinner ang date nila, na parang reception pa rin sa kasal, o parang Valentine’s date, ha! Steak ang nilantakan nilang dalawa.

At sa dinner nilang `yon, ang dami ring pangako ni JM, na sinabi nga niyang mahal niya si Donnalyn.

“Na pinapangako ko na I will treat you, kung paano ka dapat itrato, na ibibigay sa iyo kung ano ang deserve mo na pagmamahal. Tulad ng sinabi ko sa iyo, mahal kita!” sabi ni JM.

“Naiiyak ako. Naiiyak ako…,” sabi ni Donnalyn.

Sa huli ay binasa ni Donnalyn ang love letter ni JM.

At ang ending ng video ay nagsasayaw sila na magkayakap.

Nakakakilig, ha!