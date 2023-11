Anak ni Julius Babao gustong maging rockstar

Malamang na hindi magiging broadcaster gaya nina Julius Babao at Christine Bersola-Babao ang nag-iisang anak nilang lalaki na si Nio na makikita sa isang video post ng TV5 primetime news anchor sa kanyang Instagram post.

Proud na ibinahagi ni Julius ang video ng anak na si Nio habang tumutugtog ng electric guitar.

Hindi simpleng performance ang ipinakita ni Nio dahil malupit ang mga kalabit nito sa gitara sa isang rock music piece.

Mistulang professional rockstar ang anak nina Julius, Christine lalo’t mapapanood sa video ang husay nitong ‘magpaiyak’ sa guitar strings.

Dumagdag pa sa rockstar look ng teener ang mahaba nitong buhok na tumatakip sa kanyang mukha habang bumabanat ng kanyang music.

Maririnig ang boses ni Christine sa video na nagsasalita ng, “Wow,” “Gosh,” “Galinggg!” sa husay ng anak.

Hindi pa nakuntento si Christine at nag-comment pa ito ng, “I am super proud of you dude!!”

Kahit mismong si Julius ay kumbinsido sa hilig ng anak sa caption na, “Nio’s passion,” at walang bahid ng pagiging journalist na namana mula sa kanila ng misis.

Tila namana ni Nio ang music passion kay Christine dahil naging singer ito noong kadalagahan at nagkaroon pa ng duet single kay Jose Mari Chan.

Pinapalakpakan si Nio ng mga netizen sa pagiging ‘astig’ nito sa gitara.

Nice! (Rey Pumaloy)