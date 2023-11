Alex Eala bobomba sa 2024 Australian Open qualifiers

NAKAPAGTALA muli ng kasaysayan ang 2022 US Open Junior women’s champion at 19th Asian Games double bronze medalist na si Alexandra “Alex” Eala matapos na makakuha ng pwesto sa 2023 Australian Open women’s qualifiers.

Inihayag mismo ng 18-anyos na Globe Ambassador at dating Rafael Nadal Academy scholar sa kanyang social media ang bago nitong nakamit at buong kasiyahan sa pinakahuling tagumpay sa pagpangako na gagawin niya ang kanyang pro-level na Grand Slam debut pagkatapos na maabot ang kinakailangan na ranking cut-off list.

“Yes! I made the cut for the Qualifying Rounds of the Australian Open 2023 in Melbourne. This will be my first match ever in the pro-level of a Grand Slam,” post ni Eala sa kanyang social media account.

Optimistiko si Eala, sa kabila na hindi pa kailanman nakapaglalaro sa isang senior Grand Slam event, sa panibagong hamon sa kanyang karera.

Una nang isinulat nito ang kasaysayan sa pamamagitan ng pagkapanalo sa titulo ng 2022 US Open girls upang maging unang manlalaro ng bansa na nakamit ang tagumpay.

Tinalo niya ang no. 2 seed mula sa Czech Republic na si Lucie Havlickova sa isang 6–2, 6–4 na finals match.

Maliban dito ay mayroon din si Eala na dalawang junior doubles na Grand Slam na titulo sa kanyang pangalan sa pagwawagi sa 2020 Australian Open at 2021 French Open kasama ang magkaibang kapareha. Mayroon din itong isa pang singles title para idagdag sa kanyang korona sa US Open.

Umaasa si Eala sa pagtuntong nito sa Melbourne court na may mga magagandang alaala na babalikan kung saan ilan sa mga naging kasamahan nito sa Rafael Nadal Academy ay kalahok din sa torneo.

Gayunman, si Eala ay kailangang dumaan sa qualification rounds ng 2023 Australian Open na nakatakdang maganap sa pagitan ng Enero 16 hanggang 29.

(Lito Oredo)