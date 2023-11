Will Gozum, Saint Benilde tinumba uli San Sebastian

Mga laro sa Martes

(Filoil Ecoil Arena-San Juan)

1:30 pm – CSJL vs AU

3:30 pm – JRU vs EAC

NAGTRABAHO si Will Gozum ng 14 points, 8 rebounds at 4 assists upang bidahan ang College of Saint Benilde na katayin uli ang San Sebastian College, 78-68, sa 99th NCAA Seniors Basketball Tournament 2nd round elims rematch Linggo ng hapon sa Filoil Ecoil Arena sa San Juan.

Kasabwat niya sina Miguel Oczon at Robi Nayvena na parehong may tig-13 pts. at 10 rebs. sa pagsasabwatan ng tatlo sa ika-10 panalo ng Blazers para kapitan ang tersera puwesto sa 10-5 (win-loss) kartada.

Dinuplika rin ng CSB ang 87-72 sa SSCR sa 1st round noong Oct. 7.

Tumugon din ang tatlo at iba pang malalaki ng Taft-based dribblers para kumayod sa boards na nagpasaya kay Chrales Tiu, nakahugot pa ng 12 markers kay Michael Mara.

“Very happy they were really boxing out. It’s good now that I can challenge my bigs to rebound more than the guards,” saad ng CSB coach. “Overall, it was a good rebounding game. It has to be a team effort.”

Nawalang saysay ang pinagsamang iniskor na 25 nina Romel Calahat (14) at Alex Desoyo (11) sa pagsalamapak ng Golden Stags sa barahang 5-10 at mapako sa pangwalong puwesto.

(Gerard Arce)