Itinutulak ng ilang senador na masiyasat ng Senado kung bakit naiisyuhan ng authentic government ID at pasaporte ang mga dayuhan lalo na ang mga Chinese.

Ayon kay Senadora Imee Marcos, lubhang nakakabahala ang lawak ng operasyon ng sindikato na ito at hindi ito dapat ipagsawalang-bahala ang mga awtoridad.

“Nakakakaba ito, kaya dapat talaga ay imbestigahan nang masinsinan,” pahayag ni Marcos sa panayam sa TeleRadyo Serbisyo.

Nangangamba naman si Senador Ronald “Bato” dela Rosa na posibleng malagay sa peligro ang seguri-dad ng bansa dahil sa mga Chinese na nabibigyan ng Philippine passport.

“Magising na lang tayo mga operative na pala ng People’s Liberation Army ‘yong mga kapitbahay natin dito, wala na tapos na tayo,” babala ni Dela Rosa sa interview ng DZBB.

Naniniwala ang senador na may sindikatong nasa likod ng pag-iisyu ng ID at pasaporte kaya nabibigyan ang mga Chinese kahit halatang hindi naman sila Pilipino.

“Unang-unang ‘yong dokumento paano sila nakakuha, ‘yong authentic na birth certificate. Pero ganun-paman kahit authentic lahat ang kanyang documentary requirements, alam naman natin na mayroon physical appearance doon sa DFA,” paliwanag ni Dela Rosa.

“Kukunan mo iyan ng biometrics tapos pagkita mo sa mga papeles ito ok, ok lahat ng mga documentary requirements walang problema authentic lahat pero kapag kaharap mo hindi ito mukhang Pilipino, hindi ka makalusot sa akin,” wika pa ng senador.

Dahil dito, sinabi ng senador na posible ring bawiin ng Senado ang pagpapatibay ng panukalang P24 bilyong budget ng DFA sa susunod na taon dahil sa mga nabistong pasaporte ng mga dayuhan.

Nauna nang ibinunyag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission’s na may ilang grupong nag-bibigay ng authentic Philippine government IDs sa mga dayuhan na nagtratrabaho sa Philippine Off-shore Gaming Operators.

Ilan sa mga dokumentong ito ay mga ID ng Bureau of Internal Revenue and Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth). Pinasisiyasat ng BIR at PhilHealth kung sino ang nasa likod ng pagbibigay ng mga hindi awtorisadong ID. (Dindo Matining)