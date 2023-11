Superstar level na oh: Melai bantay-sarado ng mga Korean bodyguard

Ang bongga ni Melai Cantiveros, ha! Aba, talbog niya ang mga sikat na artista sa Pilipinas.

Imagine, sa presscon at premiere night ng pelikula niyang ‘Ma’am Chief: Shakedown in Seoul’ ay may dalawang bodyguards siya na kinuha pa mula South Korea, ha!

At ramdam na ramdam mo ang presence ng mga bodyguard niya, dahil palaging nasa tabi niya, at hindi talaga inaalis ang mga tingin sa kanya.

“Mula Korea ‘yan, pinadala ni Inang Reyna (tawag sa producer nilang si Happee Sy-Go) para maging bodyguards ko. Eh, mas mukha naman akong bodyguard. Nakakahiya, sinusundan nila ako kahit saan ako magpunta.

“Grabe ang mga bodyguard ko, ang guguwapo. First time ko magka-bodyguards.

“Sabi ko, ano ba nangyari? Bakit kailangan bantayan ang mukha ko? Eh, mas mukha pa nga akong tanod sa kanila. Hahahaha!” sabi ni Melai.

Anyway, sobrang bilib nga ni Happee kay Melai. Panay papuri nga ang sinasabi niya rito. At bongga nga dahil superstar level talaga ang trato niya sa komedyana/host ha!

Kuwento nga ni Happee, pinagawa talaga niya ang script na si Melai ang nasa isip niya. Pero, bakit si Melai?

“I really lover her bubbly character. Kasi that’s what ‘Ma’am Chief’ is all about, eh. You have to know when to work hard and party harder.

“We are so blessed and proud to have her with us. She basically represented ‘Ma’am Chief’ and she’s the glue that really kept the entire cast together, that makes them all happy.

“The entire shoot namin, walang away, walang drama! It was all good vibes. Wala kaming delay, dahil laging on time ang mga artista.

“Mahirap in the beginning, but because of everyone trying to make a difference in this industry, nagtulong-tulong lahat. So, sobrang laugh trip na lang!” kuwento ni Happee.

Anyway, bongga nga ni Happee dahil nakuha niya ang serbisyo ng mga sikat na Korean actor tulad nina Do Ji Han, Lee Seung-gi, at iba pa.

“Basically it was all…kasi po Pulp Studios (producer) has been in the industry for a while na, eh, especially in K-pop. So, we use friendship, hahahaha. Tulong-tulong na lang,” kuwento ni Happee.

Oh, ‘di ba? Bongga ni Melai, ha! (Dondon Sermino)