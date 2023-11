Si Usec Rey Marfil at ang lalawigan ng Romblon

Bilang native ng lalawigan ng Romblon, naas-noo kong babanggitin na mula sa aking pagiging paslit mga 45 taon na ang nakakaraan ay malayo na rin ang narating ng aking pinagmulan kung mga imprastraktura din lamang naman gaya ng mga kalsada ang pag-uusapan.

Malinaw pa sa aking ala-ala na noong ako ay nasa hi-skul pa, gumugugol kami ng halos buong maghapon sa educational tour para maikot ang kabuuan ng Tablas Island na sentro ng komersyo ng lalawigan.

Halos maghapon ang paglalakbay sa kung dati ay tawagin namin na “Round Tablas” dahil talagang buwis-buhay ang na masasabi ang land travel dahil sa masamang kondisyon ng mga kalsada.

Pero ngayon ay ibang-iba na ito dahil noong nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan ay ilang beses ko nang inikot ang isla gamit ang aking Innova at Wildtrak ay nakakaya ko itong gawin ng mahigit dalawang oras lamang gamit ang rutang dinadaanan sa educational trip noong hi-skul pa lamang ako.

At mukhang hindi pa tapos ang pag-uswag (pagbuti ng kalagayan, pag-asenso) ng mga lansangan ng lalawigan ng Romblon dahil tuloy-tuloy ang alokasyon ng mga pondo ng mga mambabatas sa pagsasaayos o pagpapabuti ng mga ito.

Sa kasalukuyang hanay ng mga senador, nasa programa ni Senador Ramon ‘Bong’ Revilla ang ilang mga lansangan sa lalawigan gaya lamang ng conversion bilang isang national road na ang Sawang-Macalas Road sa bayan ng Romblon.

Kapag naisagawa ito, malaking ginhawa ang maidudulot sa mga mag-aaral, guro ng sangay ng Romblon State University at mismong mga taga-Romblon, Romblon at maging mga turistang magmumula at pabalik sa pier.

At dahil magkakahiwalay nga ang Tablas Island at Romblon Island, kasama din sa listahan ni Senador Revilla ang conversion tungo sa pagiging national road ang Tuguis-Tugdan Road na rektang magkokonekta sa bayan ng Odiongan patungo sa Tablas Airport na matatagpuan sa bayan ng Alcantara.

Isinali na rin ni Senador Revilla ang conversion ng Sitio Buliganay Road sa barangay Panique, Odiongan patungo sa Barangay Bachawan, San Agustin na magpapabilis naman lalo sa biyahe mula Odiongan patungo sa San Agustin Port na pinagmumulan ng mga ro-ro patungo sa bayan ng Romblon na lugar ng pamosong Bonbon beach.

Nasa proseso na rin ang conversion mula provincial road patungo sa national road ang Sablayan-Agpanabat-Bagacay Road sa bayan pa rin ng Romblon kaya panigurado na ang pondo nito sa maintenance at pagkumpuni kahit pa walang pondo ang lokal na sangay ng DPWH.

Marami siguro ang nag-iisip kung bakit nasama sa listahan ni Senador Revilla ang mga kalsadang ito.

Ang sagot ko naman diyan ay dahil magkaibigan sila ni dating PCOO Undersecretary at kasalukuyang PRAGE President (may-ari ng Abante group of publications) at aking boss na si Rey Marfil.

Ano nga ba ang plano ni Usec Marfil para sa kanyang lalawigan sa 2025?

Gobernador ba o kongresista?

Hmmmm….