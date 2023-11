Seth bet maging future si Francine

Kinilig ang mga fan ng FranSeth sa bagong vlog ni Francine Diaz, ha!

Mapapanood ang San Francisco trip nila ng ka-love team niyang si Seth Fedelin during ng US tour ng huling teleserye nila na ‘Dirty Linen.’

Bentang-benta nga sa viewers ang kulitan at away-bati moment ng dalawa habang namamasyal sa San Francisco, California.

Pinakita rin ni Francine sa kanyang vlog ang pag-drive sa kanya ni Seth.

Nagtapos ang vlog sa Las Vegas, Nevada na nag-drive si Francine ng isang luxury car.

Sa social media post naman ni Seth ay flinex nito ang mga photo nila ni Francine .Mas nagpakilig pa sa mga fan ang caption ng binata.

Naka-tag si Francine na tinanong niya ng, “Is this the future and where I’m gonna be?”

Ang nasabing caption ay ang lyrics ng kantang ‘San Francisco Street’ ng Sun Rai.

Wala pa namang sagot si Francine sa nasabing post pero pinusuan na ito ng 220,000 netizens sa Instagram.

Samantala, magiging busy ang dalawa dahil malapit na silang magsimulang mag-shooting ng kanilang bagong movie na ‘She Who Must Not Be Named.’ (Byx Almacen)