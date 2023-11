Nalagay sa peligro ang seguridad ng mga estudyante sa eskuwelahan matapos tanggalin ng Senado at Kamara de Representantes ang P150 milyong confidential and intelligence fund ng Department of Education (DepEd) para sa 2024.

Ito ang binabala ni Senador Sherwin Gatchalian dahil malaki umano ang naitutulong ng confidential fund sa peace and order sa mga eskuwelahan sa buong bansa.

“Itong confidential fund sa pagkaalam ko, ginagamit ito sa peace and order sa loob ng school para mag-ing ligtas ‘yong mga eskuwela­han natin. Dapat hindi rin ito mawala at matuloy pa rin sa ibang programa dahil kailangan,” giit ni Gatchalian sa isang radio interview.

“Aminado ako marami talaga tayong lugar na magugulo ang eskuwelahan o may nanggugulo sa ating mga eskuwelahan at kailangan din nating suportahan ang DepEd sa ganoong paraan maging ligtas ang ating mga paaralan,” dagdag pa ng chairman ng Senate committee on basic education.

Hindi naman masabi ng senador kung maibabalik pa sa DepEd ang tinanggal na confidential fund dahil kahit nagkasundo na ang mga senador, pinagdedebatihan pa rin ang panukalang budget sa Senado.

“Ayaw kong pangunahan ang debates,” katuwiran ng senador.

Nauna nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na isinuko na niya ang paghingi ng P500 milyong confi-dential fund ng OVP at P150 milyon sa DepEd upang hindi mahati ang taumbayan.

Gayunman, nagbabala si Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III na posibleng maibalik pa rin ito kapag dumaan na sa bicame­ral conference committee hearing.