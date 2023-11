Sean Quitevis, Ateneo gumanti sa Adamson Soaring Falcons

TATLONG free throw ang isinalpak nina Sean Quitevis at Joseph Obasa upang ipaghimagsik ang Ateneo de Manila University sa rematch kontra Adamson University, 62-58, sa 86th UAAP men’s basketball tournament 2nd round elims Linggo ng hapon sa Araneta Coliseum sa Quezon City.

Pinagbidahan ni Quitevis ang iskoring ng Blue Eagles sa 12, kalakip pa ang 8 rebounds, tig-1 assist at steal para dalhin sa 6-6 (won-lost) ang kartada ng koponan at bahagyang makadistansya sa Soaring Falcons sa karera nila sa huling silya sa Final Four.

Malaking tulong din sa ADMU ang dalawang freebis ni Nigerian center Obasa para selyuhan ang panalo ng Katipunan-based squad na iniresbak ang 74-71 overtime loss sa ADU sa 1st round noong Oct. 7.

Tumapos siyang may 10 pts., 8 boards, 4 blocks at tig-1 assist, steal habang sumuporta si Kai Ballungay ng 10 martkers din at 8 boards para sa kambal na panalo ng kampo.

“It was tough as it gets and we expected that,” suma ni Ateneo coach Tab Baldwin. “That’s the Adamson team, that’s the Adamson coaching staff, they just grind you down and they’re doing it to everybody. It was never easy against them.”

Muntik pang mabalewala ang double-digit na kalamangan ng Ateneo sa second half ng magpakawala ng 17-0 run ang ADU para makuha ang 42-49 dikit sa tiklop ng third quarter matapos malimitahan lang sila sa apat na puntos.

Tumuka si Matthew Montebon ng game-high 13 pts. para tanging umalma sa mga basketbolista ng San Mercelino.

(Gerard Arce)