Romualdez nagkaloob ng tulong pinansiyal sa mga naulila ng tinodas na brodkaster

Pinagkalooban ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ng tulong pinansiyal ang pamilya ng brodkaster na pinaslang sa Mindanao kamakailan.

Nabatid na nasa P250,000 ang ayudang ibinigay ni Romualdez sa pamilya ng pinaslang na brodkaster na si Juan Jumalon, na personal namang iniabot ni Presidential Task Force on Media Security (PTFOMS) USec. Paul Guttierez sa mga ito.

Sa isang pahayag mula sa Office of the Speaker, sinabi nitong “It’s difficult na biglang mawala ang bread winner ng pamilya dahil hindi alam ng mga naiwan kung papaano magsimula muli”,

Dahil dito, labis naman ang pasasalamat ng mga naulila ng broadcaster na mas kilala bilang “DJ Johnny Walker” kay Speaker Romualdez at sa lahat ng tumutulong sa kanila tulad ni Pangulong Marcos, ang pamahalaang panlalawigan ng Misamis Occidental, at ang Philippine National Police (PNP).

Matatandaang si Jumalon ay pinagbabaril sa loob ng kanyang radio station booth habang naka-ere at live sa Facebook sa Misamis Occidental noong nakaraang linggo.

Nauna na rinng kinondena ng House Speaker ang pagpaslang sa naturang broadcaster.

Sinampahan na rin ng PNP ng kaso ang tatlong suspek sa pagkamatay ni Jumalon.

“No matter what the motive behind this killing, the Philippine media lost another of its member,” anang lider ng Kongreso.

“We in congress will make sure this time, the protection of every member of the fourth estate from this senseless killings”, ayon pa mambabatas mula Leyte.