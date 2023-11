Robi dusa sa pagbili ng Seventeen concert tiket

Hindi napigilan ni Robi Domingo ang sarili na mag-post ng kanyang karanasan sa hirap na dinanas niya para lang makabili ng ticket ng Seventeen’s upcoming ‘Follow’ concert.

Sa online ang bilihan ng ticket, kaya abangers din si Robi.

7:00PM nitong Sabado ang nakalagay sa announcement na simula ng pagbebenta ng tickets online. Pero 6:00PM pa lang ay hindi na siya makapasok sa website. Waiting si Robi dahil 21,387 daw ang numero niya sa pila.

At sa natanggap niyang advise ay more than an hour ang estimated waiting time niya para makapasok sa nasabing website.

“Don’Wanna Cry” kasama ng tatlong crying emojis ang caption ng host sa X account niya. Kasabay ng post niya ng screenshot ng kanyang online ticket inquiry.

Grabe ‘yung effort ni Robi ha! Kahit nasa work siya at nagho-host ng bonggang birthday party last Saturday, in between ay nakaabang talaga siya sa online ticket website.

Pero isa lang pala si Robi sa libo-llibong mga fan ng Seventeen ang nakaranas ng ganitong aberya . Tulad niya ay meron din hinaing.

Nanawagan ang followers ng host na gamitin nito ang social media platform niya para ma-call out ang organizers at maiparating nila ang umano’y kanilang pagkadismaya.

Ayon sa mga netizen, pinaghintay daw sila ng ilang oras sa online queue pero pagpasok nila sa website ay sold na raw ang ticket.

Kaya ganon na lang ang kanilang pagkainis . Sunod-sunod na reklamo ang mababasa sa comment section ng X post ni Robi.

Ang bongga ha, after ng isang oras ay nag-announce na ang organizer ng concert na sold out na agad ang ticket na gaganapin sa January 13 sa Philippine Arena, Bulacan.

Dahil dito, kinakalampag ng mga fan ang organizer na magkaroon ng pangalawang gabi ang ‘Follow’ concert ng Seventeen.

