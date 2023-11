Regine pinanindigan ang pagiging Kapamilya

Kahit mahigit tatlong taon na ring walang free TV franchise ang ABS-CBN at marami naman siyang options, pinanindigan na ni Regine Velasquez-Alcasid ang pagiging isang Kapamilya.

In fairness sa Asia’s Songbird, sobrang excitement ang ipinakita niya nang muli siyang pumirma ng kontrata sa ABS-CBN sa tinaguriang ‘Solid Kapamilya: The Regine Velasquez Network Contract Signing’ event na ginanap sa ABS-CBN Dolphy Theater kamakailan.

Tsika nga ng misis ni Ogie Alcasid, “’Yung experience ko na maging Kapamilya muli, parang nabuhayan ako. Naging exciting ulit para sa akin, bumalik ako sa pagkanta, which is my first love naman talaga. Maraming salamat sa pagkakataon.”

Flinex rin ni Regine na, “I’m also recording my first album under Star Music, so abangan n’yo ‘yan!”

Ang ‘Reginified’ album nga ng Asia’s Songbird ay malapit nang ilunsad sa ilalim ng Kapamilya music label.

Siyempre nakibahagi sa contract signing ni Regine ang big bosses ng ABS-CBN sa pangunguna ni Chairman Mark Lopez, President/CEO Carlo Katigbak, COO of Broadcast Cory Vidanes, ABS-CBN TV Production/Star Magic Head Laurenti Dyogi, ABS-CBN Group CFO Rick Tan, at ang manager at kapatid ni Regine na si Cacai Velasquez-Mitra.

Sa ngayon ay sobrang ine-enjoy ni Regine ang ‘Magandang Buhay’ morning talk show nila nina Jolina Magdangal at Melai Cantiveros, pati ang longest-running musical na ‘ASAP Natin ‘To’ tuwing Sunday na isa ang mister niyang si Ogie sa mga kasama niya.

Hiling naman ng fans, supporters ni Regine na magkaroon sana sila ng mister niyang si Ogie ng isang weekly sitcom dahil nakakaaliw silang dalawa.

Well, sana nga!