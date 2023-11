A for effort ang user na ito sa TikTok dahil sa kagustuhan nilang magpa-unat ng buhok, pati applicance napagdiskitahang gamitin!

Pinost ito ni Simoney (@Simoney.40) sa kanyang account na nakatanggap ng nasa 12 milyong views.

Mapapanood sa video ang isang kelot na inaayusan ng buhok ang isang dalagita. Ang gamit niya? Waffle maker lang naman!

Marahan niya itong pinang-uunat ng buhok na animo’y plantsa talaga para rito.

Bukod dito, may isa pang video si Simoney kung saan gumamit naman siya ng plais bilang pangkulot ng buhok.

Inulan din ito ng samu’t saring komento mula sa mga netizen.

Ilan sa mga comment:

Para kay @Ne, “And this is why I don’t eat at people’s houses.”

“Dyson could never!” sabi naman ni @_aangge.

“Toasted hair yan?” hirit ni Sol.

Ikaw, bet mo ba gamitin ito sa buhok mo? (Moises Caleon)