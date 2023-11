TAGUMPAY ang courtesy call ni Vanguard Aldwin Galapon, School Credits Evaluator (Acting Administrative Officer) at Senior Tactical Officer ng University of the Philippines Department of Military Science and Tactics, kay Laoag City mayor Michael M. Keon noong Martes, Nob. 7.

Kasama niya si chess International Master Ronald Bancod, isa sa mga coach ng UP Chess Team.

Nagtapos si Aldwin, tubong Brgy. 9 Sta. Angela, Laoag, sa DWCL High School bago nag-UP. Nagsisilbi rin siyang Commission Coordinator na nangangasiwa sa pagpaplano ng iba’t ibang paligsahan at kaganapan, kasama ang chess.

Binisita niya ako para talakayin ang iminungkahing chess tournament na tatawaging ‘Queen of the North’ sa Disyembre 17-23 sa Lungsod ng Laoag.

Sa aming pagpupulong, binanggit ni IM Ronald na ang chess ay tradisyonal na pinangungunahan ng mga lalaki, hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Bagama’t tayo ay pinalad na gumawa ng ating unang International Grandmaster, si Eugene Torre, na sinundan ni Wesley So, ang paglahok ng mga kababaihan sa chess ay hindi naging kasing matagumpay kapag lalaki ang kanilang mga katapat.

Ang ‘Queen of the North’ tournament ay may malaking kahalagahan dahil ito ang magiging pinakamalaking chess event na gaganapin sa labas ng national chess championships. Ang kumpetisyon na ito ay hindi lang naglalayong isulong ang chess sa Northern Luzon kundi mapabuti rin ang women’s chess.

Ang torneo ay inaasahang makakaakit ng mga babaeng chess players mula sa Cordillera Region, Region 2, at Region 1, nang sa gayo’y magdudulot ng malaking kontribusyon sa pagsulong ng women’s chess.

Kasama rin namin sina Marju Miguel, Education Program Supervisor para sa TVL-TLE, City Administrator Atty. Franklin Calumag, City Sports Coordinator Hipolito Salva, City Tourism Officer Angel Lao, OIC City Accountant Loelyn Acain at City Treasurer Diomedes Gayban.