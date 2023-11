Bagong bihis ngayon ang Philippine Reclamation Authority (PRA) matapos makaladkad sa mga kontrobesya sa Manila Bay reclamation project.

Hinirang ng Malacañang si dating Manila mayoralty candidate Alex Lopez bilang Chairman ng PRA.

Ito ay matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang nominasyon ni Lopez bilang pinuno ng PRA.

Batay sa dokumentong inilabas ng Office of the Executive Secretary na may petsang November 7, 2023, ang appointment ni Lopez ay ipinadala sa tanggapan ni Chairman Marius P. Corpus ng Governance Commission for GOCCs.

Itinalaga rin si Lopez bilang member ng Board ng PRA hanggang June 30, 2024 kapalit ni Henry A. Robin-son Jr. Si Lopez ay isa sa mga sumuporta sa kandidatura ni Pangulong Marcos noong panahon ng kam-panya sa 2022 presidential elections na nagbigay ng maraming boto sa lungsod ng Maynila.

Kamakailan lamang, sinuspinde ng Ombudsman sina PRA chairman Alberto Agra at General Manager Janilo Rubiato dahil sa overlapping ng reclamation project sa Cavite. (Aileen Taliping)