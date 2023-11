Nagpahayag ng suporta si Senator Christopher “Bong” Go sa panukalang taasan ang sweldo ng mga government workers, habang isinusulong ang pagpapahusay ng kumpensasyon at benepisyo para sa mga guro, gayundin ng budgetary support para sa National Academy of Sports (NAS) sa New Clark City, Capas, Tarlac.

Sa Senate plenary deliberation para sa 2024 budget ng Department of Education’s (DepEd) nitong Huwebes, inalala ni Go na nabanggit ni Department of Budget and Management (DBM) Secretary Amenah Pangandaman sa Development Budget Coordination Committee hearing at sa plenary interpellations, na mayroong nasa P17 bilyong inilaan para sa Salary Standardization Law 6 sa panukalang 2024 budget.

Sa pamamagitan nito, posible aniyang sa susunod na taon ay magkaroon nang pagtaas sa sweldo ng mga government workers.

“Sana po ay matuloy ito at isa po ako sa magsusulong nito at kasama po dito ang ating mga teachers,” aniya.

Nanawagan rin ang senador sa DepEd na i-advocate ang mas pinahusay na kumpensasyon at benepisyo para sa mga guro, at kinilala ang kanilang ekstraordinayong dedikasyon at hindi matatawarang kontribusyon sa paghubog ng kinabukasan ng nasyon.

“Pag-aralan po natin kung anong benepisyo pa ang dapat ibigay sa ating mga guro bukod pa sa kanilang suweldo,” aniya.

“It is therefore incumbent upon us to recognize their devotion,” dagdag pa niya.

Samantala, itinawag rin ni Go ng pansin ang proposed budget para sa NAS, at binigyang-diin ang kahalagahan ng paghubog ng talento ng mga kabataang atleta, kasabay ng secondary education.

Ang Republic Act No. 11470, na nagmamandato sa pagtatatag ng NAS sa New Clark City, Capas, Tarlac, ay isinabatas noong 18th Congress.

Malaki ang naging kontribusyon dito ni Go bilang main author at co-sponsor ng batas, katuwang sina Senators Pia Cayetano, Sonny Angara, at Win Gatchalian na siyang principal sponsor nito.

Ang NAS ay nilikha upang magkaloob sa mga promising student-athletes ng access sa top-tier sports amenities at educational prospects.

Tinukoy rin niya ang unique educational model ng NAS, na nagpapahintulot sa mga student-athletes na magsanay at mag-aral ng sabay, nang hindi nalalagay sa kompromiso ang alinmang responsibilidad.

“Dito po sa NAS, pwede po silang mag-aral yung mga atleta at the same time mag-training, pwede po silang mag-training at the same time mag-aral, wala pong masasakripisyong oras; they can study and train at the same time, not sacrificing any time,” paliwanag ng senador.

Sa kanyang talumpati, binati rin naman ni Go si Vice President Sara Duterte at ang DepEd sa paglulunsad ng MATATAG Curriculum: Bansang Makabata, Batang Makabansa agenda.

Paghikayat pa ng senador na ang forthcoming budget ay dapat nakapokus sa pagpapahusay ng job opportunities, services, at assistance para sa mga Pinoy, partikular na ang mga nangangailangan.