Ni Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo tunay na narito lang sa paligid natin ang mga extraterrestrial tulad na lamang ng karanasan ni Dolan nang makita ang gabay na ET ng kanyang kaibigan.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Nagkita si Dolan at kaibigan sa isang pagtitipon nang magulat siya. May nagpakitang kakaibang nilalang na katabi ng kanyang kaibigan.

Misteryo: “Paano mo nakita yung gabay na Extraterrestrial ng friend mo?”

Dolan: “Biglang sumulpot sa isip ko yung face ng maputing ET na long-hair pa.”

Misteryo: “Natanong mo ba sa kaibigan mo kung sino yung nakita mo?”

Dolan: “Yes sabi niya yung Pleiadian guide niya at dati daw siyang ganun sa past life niya.”

Misteryo: “Na-meet na ba ng friend mo yung ET guide niya?”

Dolan: “Sa dream daw niya na-meet at sinasama daw siya sa isang forest pero hindi siya sumama. During that dream tinignan niya ang balat niya at katawan niya, nagulat siya kasi white ang skin niya at long hair din siya.”

Misteryo: “Ano daw message ng ET guide sa kaibigan mo?”

Dolan: “Please come back! Yan ang mensahe sa kanya. At sinabi niya may ipinakitang forest sa kanya at inaaya siyang sumama dun sa ET na nagpakita sa kanya, pero hindi siya sumama.”

Misteryo: “Baka in real life kailangan niya magpunta sa forest na yun, I’m sure alam niya yung place.”

Dolan: “Sinabi ko nga sa kanya na ganun sabi niya baka daw sa Banahaw yung place na yun.”

Misteryo: “Since then ba may communication siya sa ET guide niya?”

Dolan: “May time daw pinakita sa kanya kung ano ang buhay niya. Isa daw siyang soldier noon pero namatay sa labanan. At sinabi sa kanya na stay connected lang sa kanila.”

Marami nang mga palabas at documentary tungkol sa Extraterrestrials at UFOs maging ng Starseeds o ET Souls na nabuhay dito sa Earth.

Mahalagang isa-alang-alang natin ang pangangalaga sa planeta dahil mismong ETs ay narito para mangalaga sa atin at sa ating planeta.

Para sa inyong mga karanasan mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.