Binasbasan na ng National Economic and Development Authority (NEDA) Board ang Department of Public Works and Highways na simulan na ang swiss challenge para sa Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway (TPLEX) Extension Project.

Ayon sa Public-Private Partnership (PPP) Center, inaprubahan na rin ng NEDA Board ang negotia¬ted parameters at terms and conditions ng proyekto na napagkasunduan na ng pamahalaan at ng San Miguel Holdings Corp. na siyang nagsumite ng unsolicited proposal para sa proyekto.

Maaari nang ilathala ng DPWH ang invitation para sa mga interesadong hamunin ang San Miguel para sa proyekto.

Inaasahan ng PPP Center na maiaaward ang proyekto sa May 2024 sakaling may humamon sa San Miguel. Inaasahan ng PPP Center na matatapos ang proyekto sa loob ng limang taon.

Gagawin ang TPLEX Extension Project na magkakahalagang P23.4 bilyon sa ilalim ng PPP. Ang proyekto ay may habang 59.4 na kilometro at may 4 na lanes na magsisimula mula sa Rosario sa La Union at mag-tatapos sa San Juan sa La Union din. (Eileen Mencias)