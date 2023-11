Makakapasok lamang ang mga kalakal at negosyo sa New Bilibid Prison (NBP) kung may basbas ng isang taong konektado sa Bureau of Corrections (BuCor).

Ayon sa source ng Abante, isang nagngangalang Asuncion daw ang nagmamaneho ng mga kalakal at negosyo sa NBP at sa BuCor sa kabuuan.

Ang taong ito ang nag-aayos umano ng mga transaksyon at kumukuha ng mga padulas sa mga supplier at kontratista ng Bu-Cor na hindi alam ng mabuting heneral na si Director General Gregorio Catapang Jr.

Sa bidding ng catering service para sa pagkain ng mga preso sa Bilibid, humingi raw ng padulas ang taong ito para mai-award ang kontrata.

Ang taong ito ay hindi umano organic personnel ng BuCor kundi pinagkatiwalaan lamang ng taga bureau para sa modernisa-syon subalit sumawsaw daw sa mga transaksyon sa ahensiya.

Posibleng matalupan ng Senate committee on justice and human rights at ng committee on public order and dangerous drugs ang rumaraket ngayon sa Bilibid.