Naispatang LPA posibleng maging bagyo – Pagasa

TINATAYANG tuluyang makakapasok sa bansa ang binabantayang low pressure area sa sila­ngan ng Mindanao sa Huwebes at malaki ang posibilidad na mamuo ito bilang bagyo.

Ayon kay Engineer Al Quiblat, hepe ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) sa Mactan, natanaw ang binabantayang sama ng panahon sa layong 2,045 kilometro sa sila­ngan at hilagang silanggan ng Mindanao.

Maaari pa naman aniya itong magbago ng direksiyon sa loob ng susunod na mga oras.

Malaki aniya ang posibilidad na mabuo ito sa pagiging bagyo pero hindi pa nila masasabi kung gaano ang magi­ging lawak nito.

“Once the LPA enters PAR, that would be the time when Pagasa would issue an official advisory regarding its direction and where it could possibly landfall if ever it would landfall,” ani Quiblat.