Mommy Min ayaw ibalanda pa-cleavage ni Kathryn

Usap-usapan pa rin sa social media ang pasabog na pictorial at cover sa maganize ni Kathryn Bernardo.

Shookt ang mga artista kay Kath. Maging si Daniel Padilla ay proud din sa kanyang girlfriend.

Flinex din ni Mommy Min, ina ng aktres sa kanyang Instagram account ang tatlong bagong larawan ng bunsong anak. Pero, kapansin-pansin na piling-pili ang mga pinost niya na kasama sa pictorial.

Masisilip ‘yung close-up shot ni Kath na nakaputing long sleeves. Pangalawa ‘yung nakadapa ang anak at panghuli ‘yung nakatayo na si Kath sa loob ng aquarium.

Hindi pinost ng mommy ni Kath ang mismong cover ng fashion magazine na may pa-cleavage ang bunso. Nakasuot lang kasi ang aktres ng red hearts bra-like bikini tops na tumatakip sa kanyang dibdib.

Hindi ba bet makita ni Mommy Min ang bunso niya na mapangahas sa pagpapaseksi?

Conservative pa rin kasi ang nanay ni Kathryn. Ano naman kaya ang reaksiyon ni Daddy Teddy sa mga sexy picture ng aktres?

Oh well, pinaghirapan ni Kath para ma-achive ang kanyang kaseksihan. Dapat lang na i-flaunt niya ito! In good taste naman ang nasabing photoshoot. Bukod dito, 27 years old na si Kath ,no!

Yun Na! (Ogie Narvaez Rodriguez)