Mga pasaway, kawatan nabawasan sa Central Visayas

KUMBINSIDO ang pulisya na malaki ang naitulong ng pinaigting na police visibility para matakot ang mga kriminal at pasaway na gumawa ng krimen sa Central Visayas.

Ayon kay Police Lt. Col. Gerard Ace Pelare, spokesperson ng PRO-7, nabawasan ang mga krimen sa rehiyon mula nang dagdagan nila ang mga pulis sa kalye.

Aniya pa, nabawasan ng 4.5% ang krimen sa Central Visayas simula Ene­ro hanggang Oktubre ng taong ito o 3,192 krimen kumpara sa 3,343 krimen sa parehong panahon noong 2022.

Sinabi ni PRO-7 director Police Brig. Gen. Anthony Aberin na partikular na bumaba ang krimen na may kaugnay sa mga kasong murder, homicide, robbery, theft, rape, physical injury at carnapping.

“Police officers are deployed in the streets. We lessen the number of policemen staying in offices. We make sure that our streets are flooded with police officers. Part also of the effective anti-criminality measures is the strengthening of coordination between the police and the community,” ani Aberin.