Mga faney nairita, nalungkot: Nagbalikan! James, Issa nag-follow ulit sa Instagram

So, ‘issaprank’ lang ba ang ‘hiwalayan’ nina James Reid, Issa Pressman?

Na nagsimula lang ang chika dahil sa pag-unfollow nila sa Instagram account ng isa’t isa?

Well, heto nga, nag-follow na kasi ulit ang dalawa, kaya ano pa nga ba ang iisipin ng marami, ‘issaprank’ lang ba, o ‘nagkabalikan’ na agad ang dalawa?

Pero siyempre, kaloka rin ang mga komento ng mga fan, na kesyo promo lang daw ‘yon, para pag-usapan sila.

Na kaloka rin ang laitan portion sa dalawa, kesyo galawang starlet nga raw sila para pag-usapan, kailangan ipakita sa mga netizen na nag-unfollow sila, at magpa-follow na lang ulit, ha!

At siyempre pa rin, naka-limited pa rin ang comment sa Instagram ni Issa, kaya hindi maka-comment ang mga faney, ha!

At kay James naman, parang mas marami ang natuwa sa unang chika na hiwalay na sila ni Issa, kesa sa ‘balikan’ daw nila, ah!

Feeling kasi ng mga fan ni James, parang nabawasan ang follower ni James noong naging sila ni Issa. Na mas bet ng mga fan ni James na solo na lang siya, ha!

“His career will succeed if he go solo, rather than when he is with Issa. Many fans hate her.”

“I love you James. Ang saya ko wala na kayo.”

“Iha-heart ko ito, solo photo mo lang kasi.”

“Please lang James, huwag ka nang babalik sa kanya.”

Well, abangan ang mga susunod na eksena, ha!

Mula sa pag-unfollow, at nag-follow ulit. Ano kaya ang next?