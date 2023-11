Mark Omega, Perpetual Help binawian ang Lyceum Pirates

ISANG pabandang tres si Mark Denver Omega ang nagsalba sa University of Perpetual Help System Dalta upang gantihan ang first round tormentor Lyceum of the Philippines University, 81-80, sa 99th National Collegiate Athletic Association Senior’s Basketball Tournament 2nd round elims Linggo ng hapon sa Filoil Ecooil Arena sa San Juan.

Binitaw ng 23-anyos na 6-foot-5 center mula sa Cagayan Valley ang pamatay na salpak mula sa pasa ni team captain Jielo Razon, 2.4 segundo na lang at ibinawi ang 76-73 loss ng Altas sa Pirates noong Sept. 30.

Bago ang naturang tira dalawang mintis sa free throw ang LPU upang mabigyan ng pagkakataon ang Altas na hinatid nga ni Omega sa 8-7 kartada para tumabla sa Emilio Aguinaldo College sa sixth spot at manatiling buhay ang tsansa sa Final Four.

“’Di ako makapaniwala sa nagawa ko, sobrang saya hindi ko mapaliwanag,” bulalas ng Altas bigman sa na tumapos ng 10 points, 12 rebounds, 1 assist para padausdusin ang LPU sa segunda sa 11-4.

Pero si Marcus Nitura ang aktuwal na top scorer sa Las Pinas-based cagers sa iniskor na 18 rekado pa ang 9 rebounds. Tig-14 ang ayuda nina Christian Pagaran at Jun Roque.

Si Enoch Valdez ang pumalag para sa mga basketbolista ng Intramuros sa 16 pts. Wala ring saysay ang sinagwang 11 puntos bawat isa nina Shawn Umali Patrick Montanao at Mclaude Gudana.

(Gerard Arce)