Manny Pacquiao kontra Thai namemeligrong makansela

NANGANGANIB maudlot ang exhibition fight sa Enero 2024 sa Thailang nina eight-division world men’s pro boxing champ Manny ‘Pacman’ Pacquiao at Thai kickboxer Sombat ‘Buakaw’ Banchamek.

Bunsod na ito sa patuloy pang pagsabak ng Thai sa kanyang martial art sport, ang muay thai, sa pag-akyat muli ng ring sa darating na Disyembre 2.

Ito’y sa kabila na naghahanda na ang Pinoy ring icon para kay Buakaw sa card nilang tinawag na ‘The Match of Legnds’ na pakulo ng Fresh Air Festival Co. Ltd.

Pangamba ng marami na magka-injury si Buakaw sa susunod na buwang laban, na maaaring maging dahilan na maurong o makanselang tuluyan ang ang bakbakan.

Pero ang paghahanda ni Pacman ay ‘di lang sa Thai legend kundi para rin sa nilulutong rematch nina American Floyd Maweather Jr. sa Japan sa papasok na buwan.

(Gerard Arce)