Mahalima na tawag: SB19 bawal nang gamitin ang pangalan

Mukhang hindi na gagamitin nina Pablo, Stell, Felip, Justin, at Josh ang pangalan na SB19 para sa kanilang grupo.

Napansin kasi ng ATIN’s, tawag sa fans ng grupo nila, ang hindi paggamit sa name na SB19 sa mga promotional posting sa social media.

Una na nga riyan ay ang art card nila para sa ‘Fusion: The Philippine Music Festival’ kung saan Mahalima na ang ginamit at walang pagbanggit sa SB19.

Maski sa promo code na pinost ng Fusion ay FUSIONMAHALIMA na ang nakalagay.

Maski sa bio ng ilang miyembro sa kanilang Instagram at TikTok accounts ay wala na rin ang pangalang SB19.

Pati na rin sa thank you message sa music video ni Felip ay nawala rin ang pangalang SB19 at pinalitan ng mga pangalan nila.

Sa key art naman ng program flow ng ‘Team Fair 2023’ ay member names na rin ang nakalagay.

Mas lumakas pa ang usapan tungkol sa pagpapalit nila ng pangalan nang maging emosyonal si Josh sa kanyang message sa ATIN’s sa naganap na ‘Team Fair 2023’ sa Libertad Sports Complex sa Butuan City.

Aniya, kahit marami silang pinagdaanan at kulang sa tulog alam daw nila magiging worth it ang pag-perform nila dahil mapapasaya nila ang mga ATIN’s.

“Mula noon hanggang ngayon, kayo (ATIN’s) ang nagpapasaya sa amin.”

Sa huling bahagi ng kanyang message ay binanggit niya ang Mahalima.

“Kaya naman itong susunod naming kakantahin ay ang liham namin para sa bawat isa sa inyo na habang buhay magkakasama tayo at habang buhay nandito ang Mahalima.”

Ang Mahalima ay terminong inimbento ng ATIN’s na ang ibig sabihin ay, “Mahal namin kayong lima.”

Ginamit din ng grupo ang word na Mahalima bilang lyric sa kanilang kantang ‘SLMT’.

Mula nga noon ay Mahalima na ang tawag sa kanila ng ATIN’s.

Lumabas naman ang speculation na may kinalaman sa pagiging registered trademark ng SB19 kaya hindi nila ito magamit.

Matatandaang noong January 3, 2021 ay official na naging registered Philippine trademark ang pangalang SB19 under ShowBT Entertainment Philippines at sa January, 2031 pa magtatapos ‘yon.

Ang ShowBT ang agency na bumuo at nag-manage sa kanilang lima bilang P-Pop idol boy group na SB19.

This year nga ay umalis sila sa ShowBT at kasulukuyang self-managed under 1Z Entertainment, ang negosyong pinundar nilang lima.

Samantala, hindi nakamit ng grupo ang GRAMMYs 2024 nomination bilang Best Pop Duo/Group Performance.

Well, achievement pa rin ang ma-accept to be considered na ma-nominate sa world’s biggest music award.

Bonggels! (Byx Almacen)