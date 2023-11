NASUNGKIT ng alumni mula De La Salle University (DLSU) ang unang puwesto para sa October 2023 Chemical Engineers Licensure Examination.

Siya si Robby Andre Tan Ching mula sa Quezon City.

Nakakuha siya ng overall rating na 90.00% mula sa 651 na pumasa sa naturang exam.

Bukod dito, nakapagtamo rin ang DLSU ng 100% passing rate.

“Congratulations to the new batch of Lasallian chemical engineers! Animo La Salle!” pagbati ng The Lasallian, ang opisyal na student publication ng La Salle. (Moises Caleon)