Kapitana patay, asawa, 1 pa sugatan sa aksidente

NASAWI ang isang kapapanalo pa lang na punong barangay habang sugatan ang kanyang asawa at isa pa nang makabanggaan ng sinasakyan nilang motorsiklo ang isang traysikel sa Barangay Bagacay, Leyte.

Kinilala ng pulisya ang biktima na si Niña Danica Bayona, 28-an­yos, bagong chairperson ng Barangay Sampaguita sa bayan ng Dagami, Leyte.

Namatay ito noon din dahil sa tinamong matin­ding pinsala sa ulo at katawan habang dinala sa Eastern Visayas Medical Center ang asawa nitong si Corporal Leomen Ba­yona at pasaherong alyas ‘Sumaguin’ dahil sa tinamong mga sugat.

Samantala, nakaditine na ang tricycle driver na si Bernie Gacoscon ng Barangay 106, sa Police Station 2 at nahaharap ito sa mga kasong reckless imprudence resulting to homicide and physical injuries sa Tacloban City Prosecutor’s Office.

Ayon sa report, minamaneho ng asawa ng barangay chair ang motorsiklo nang masalpok to ng tricycle sa national highway na sakop ng Barangay Bagacay noong Biyernes.