Nagpatupad ang Kamara de Representantes ng computer shutdown policy bilang bahagi ng pagpapa-ganda ng network security nito.

Isang memorandum na pirmado ni House Secretary General Reginald Velasco, ang nag-aatas sa mga empleyado na tiyakin na nakapatay ang computer, printer, scanner, at iba pang electronic equipment sa kanilang tanggapan pagkatapos ng trabaho.

“The shutdown and unplugging of equipment should be done not later than 7:30 p.m. or after end of session/ The Information and Communications Technology Service (ICTS) shall disconnect all equipment connections from the HRep network accordingly,” sabi sa memorandum.

Kung mayroong empleyado na mag-o-overtime, ang naturang tanggapan ay kailangang mag-request sa ICTS upang magkaroon ng access ang naturang empleyado sa network ng HRep, ayon sa memoran-dum.

“To secure a remote/Virtual Private Network (VPN) Access, the requesting office must submit an ap-proved request form to the ICTS, specifying the name, position, and duration of the requested re-move/VPN access,” sabi pa rito. “Personnel with remote/VPN access shall be held liable for the security of the account.” (Billy Begas)