Jon Lucas kinamumuhian

Masayang-masaya si Gladys Reyes para kay Jon Lucas, na kapatid nga niya sa Iglesia Ni Cristo.

Payo nga niya kay Jon, palaging magpasalamat sa mga biyaya ng Diyos, at huwag pabayaan ang obligasyon sa kanilang simbahan.

Well, revelation nga rin ang galing ni Jon Lucas bilang si Calvin Magallanes sa pinag-uusapang primetime serye na ‘Black Rider’. Ilang gabi pa lang pero nakuha na ni Jon ang inis at puot ng viewers sa pagganap niya sa kanyang karakter na nakakabangga ni Elias Guerrero, played by Ruru Madrid.

Nagkrus ang kanilang landas sa isang road rage incident kung saan pinagtanggol ni Elias ang kanyang sarili matapos mabangga ni Jon. Hindi ito pinalampas ni Calvin at gumanti ito kay Elias – inubos ang mag-iina ng huli kung saan buntis pa naman ang asawa ni Elias na si Bernice (Kylie Padilla).

At ang mga ganung eksena sa telebisyon ang nagpakulo talaga sa dugo ng mga manonood. Saksakan ng galit ang televiewer sa kasamaan ni Calvin!

“Jon gigil na gigil ako sa ginawa mo kanina, bakit ka ganyan?”

“Nakuha mo inis ko Jon, pinatay mo ang mag-ina ni Ruru.”

Well, in real life ay alam din naman ng kanyang fan, lalo na ng mga co-star niya, na kabaliktaran ng kanyang karakter si Jon.

Kaya nagpapasalamat ang Kapuso star sa mga feedback ng viewers.

“Thankful po ako sa lahat ng manonood dahil nababasa ko naman lahat ng mga komento nila. Kung nagagalit man sila ay natutuwa naman ako dahil ang ibig sabihin nga ay nagiging epektibo po tayo sa palabas po,” sabi ni Jon.

Well, nangako naman ang direktor ng ‘Black Rider’ na mas lalong kukulo ang dugo ng mga fan kay Jon, sa sandaling mapanood pa ang ibang nakakalokang eksena niya, ha! (Dondon Sermino)