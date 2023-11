Ion, Jhong, Kim sobrang saya: Vice pinanindigan ang ‘di pag-iyak

Ang team nina Jhong Hilario, Kim Chiu, at Ion Perez ang tinanghal na champion ng ‘Magpasikat 2023′ sa ‘It’s Showtime’.

Ang kanilang winning performance na may kinalaman sa responsableng paggamit ng cellphone ay nakakuha ng average score na 9.6 mula sa limang hurado na sina apl.de.ap, Olivia Lamasan, Film Development Council of the Philippines Chairperson Tirso Cruz III, Jet Pangan, at Barbie Forteza.

Save the best for last ang naging drama nila dahil sila ang huling team na nag-perform sa ABS-CBN noontime show.

Taon talaga ni Kim ngayon dahil maliban sa hit series na ‘Linlang’ ay nanalo pa siya sa ‘Magpasikat’, ha!

Back-to-back champion naman ang Sample King na si Jhong habang mega sigaw sa tuwa naman ang mister ni Vice Ganda na si Ion dahil first time niyang maging ‘Magpasikat’ champion.

Second placer naman ang team nina Anne Curtis, Ogie Alcasid, at ang last year’s champion na si Ryan Bang.

Ang kanilang ‘The World is Healing’ performance ay nakakuha ng average score na 8.6.

Pumangatlo naman with 8.2 average score ang team nina Vhong Navarro, Jugs Jugueta, at Teddy Corpuz.

Dismayado ang ilang netizens dahil ang nasabing team ang bet nilang manalo dahil na-touch sila sa viral performance ng nasabing grupo na nagbigay ng tribute sa mga pumanaw na Filipino comedians sa pamamagitan ng paggamit ng AI (artificial intelligence) technology.

Runners-up naman ang team nina Meme Vice, Cianne Dominguez, at Jackie Gonzaga at team nina Karylle, Amy Perez, Lassy, at MC.

Bago ang announcement ay binalikan ng hosts ang mga pinagdaanan ng ‘It’s Showtime’.

Ayon kay Meme Vice ito ang pinakamakulay nilang taon dahil sa dami ng pagsubok na hinarap ng programa gaya ng suspension at paglipat nila sa GTV.

Kahit emosyonal ang ibang hosts, kapansin-pansin naman ang pagiging masaya at hindi pag-iyak ni Meme Vice sa kanilang 14th anniversary episode. (Byx Almacen)