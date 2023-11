Heart nilampaso ibang celebrity sa BGC billboard

Nakaungos na naman si Heart Evangelista sa mga kapwa celebrity sa pinakabagong pasabog sa kanyang karera bilang isang dyosa ng kagandahan at fashion influencer.

Ibinalandra kasi kamakailan lang ang malaking LED billboard ad ni Heart sa BGC para sa isang online shopping store, ang Zalora.

Makikita ang grand launch ng unveiling ng ad kung saan puro mukha at buong katawan ni Heart ang mapapanood, at ginawang background lang ang online store.

Nasa Instagram post din ng Zalora PH ang splice ng event, at masisilip nga na dinumog ito ng mga tao na animo’y may isang campaign rally sa buong kalye.

Si Heart ang natatanging celebrity na may malaking billboard ad sa BGC na animo’y nasa Time Square sa New York City, kung saan nagkaroon na sa lugar na ‘yon ng LED billboard si Heart ng dalawang beses para naman sa isang bag brand.

Siyempre, ‘liyad ang dibdib’ sa pagiging proud ang kanyang fans sa bagong pasabog ng kanilang idol.

Nakasaad kasi sa caption na pinagkaguluhan si Heart at ang launching ng billboard nito, na siyang makikita naman sa video.

Reakyon ng ilang fan: @johen_zi, “While other artists being ignored at bgc, and here our Queen ginawang fan meet.”

Nagpatutsada ang iba sa mga ‘haters’ ni Heart na siguradong kakainggitan na naman ang payanig ng kanilang idol. (Rey Pumaloy)