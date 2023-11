Euan Ramos, Elizza Ecalla namayagpag sa IRONKIDS

KUMINANG sina Euan Ramos at Elizza Maureen Ecalla sa kani-kanilang kategorya nang kalusin ang mga katunggali sa IRONKIDS Philippines na sinimulan at natapos nitong Sabado sa Ramon Mitra Sports Complex sa Puerto Princesa.

Pumangatlo muna si Ramos sa opening swim leg ng aquathlon, pero ipinakita ang tikas sa takbuhan sa nirehistrong 07:14 para angkinin ang titulo sa 250m swim, 2km run competition sa 13-15 age category.

May oras siyang 03:56 sa swim para sa kabuuang 11:10.

Pumangalawa si Lance Romero sa 12:46 mula sa 03:27 (swim) at 0:9:19 (run) habang nagtala si Kian Manabat ng 3:51 sa swim at 09:01 sa run para sikwatin ang third sa 12:52.

Naghabol si Ecalla sa kaagahan ng labanan sa languyan kay Christy Ann Perez saka nakaungos sa takbuhan upang angkinin ang korona sa girls division sa 13:20 mula sa 04:36 swim at 08:44 run.

Ipinasa ni Perez ang 04:15 tiyempo sa swim pero hindi ito nakasabay sa tikas ni Ecalla sa takbuhan, naoraan siya ng 0:922 sa run para sa total 13:37 clocking.

Pumangatlo si Celinda Raagas matapos itarak ang 14:33 mula sa 4:34 swim at 09:59 run.

(Elech Dawa)